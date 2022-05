Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Estonia, Eva-Maria Liimets, Letonia, Edgars Rinkevics, Lituania, Gabrielius Landsbergis, si Polonia, Zbigniew Rau, si-au exprimat vineri la unison, in cadrul unei reuniuni desfasurate la Riga, dorinta ca statele lor sa beneficieze de o mai mare prezenta a NATO. „Schimbarile…

- Astazi, 13 țari ale lumii au semnat o declarație comuna privind necesitatea modernizarii Forțelor aeriene a Ucrainei. Declarația, in special, a fost semnata de SUA, Statele Baltice și Polonia. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la speakerul Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk. "Astazi,…

- Latvia, Estonia and Lithuania have expelled a total of ten Russian diplomats, the foreign ministries of the three Baltic countries said on Friday, according to Reuters. Lithuania expelled four diplomats while Latvia and Estonia each expelled three. The diplomats were expelled in a coordinated move “in…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a suspendat Rusia si Belarus din activitatile consiliului, alaturandu-se astfel membrilor Consiliului Statelor de la Marea Baltica (CBSS), transmite, sambata, Reuters. “Aceasta decizie face parte din raspunsul unitar al UE si al partenerilor sai la invazia Rusiei in Ucraina…

- Procurorul Curtii Penale Internationale a anuntat, miercuri seara, inceperea unei anchete asupra situatiei din Ucraina, unde ar fi comise crime de razboi, dupa ce a primit unda verde de la 39 de state parti ale forului, printre care si Romania, potrivit www.icc-cpi.int . “Tocmai am informat presedintia…

- In interiorul UE au loc dispute aprinse pe tema sancțiunilor ce ar trebui aplicate Rusiei pentru invadarea Ucrainei, transmite CNN. Astfel, statele de estul Europei cer cu fermitate deconectarea Rusiei de la sistemul de plați interbancare Swift, ceea ce ar paraliza practic sistemul bancar din Rusia.…

- Pe masura ce aliații occidentali lucreaza la elaborarea unui raspuns coordonat pe care sa il dea Rusiei dupa invadarea Ucrainei, pare sa existe o posibilitate reala ca Uniunea Europeana sa faca pasul controversat de a bloca accesul Moscovei la sistemul SWIFT – rețeaua de plați de inalta securitate care…

- Sase state membre UE, printre care si Romania, vor trimite o echipa de experti militari in securitate cibernetica in Ucraina, pentru a lupta impotriva amenintarilor cibernetice, a anunțat, marti, ministrul adjunct al Apararii din Lituania, potrivit Reuters. Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania…