- Ministrul Energiei a afirmat ca exista un proiect de Ordonanta al Ministerului Muncii, prin care se fac modificari la procedura de decontare a facturilor compensate. ”Acolo vrem sa introducem, maine, in sedinta de Guvern, obligativitatea refacerii facturilor intocmite intr-un mod eronat, neperceperea…

- Ciuca anunța un acord în Coaliție. Noile plafoane pentru energie electrica și gaze Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara ca s-a ajuns la un consens în Coaliție iar Guvernul va da o ordonanțade urgența prin care va plafona din nou prețul la electricitate și gaze. Premierul a anunțat…

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Virgil Popescu spune ca evenimentele geopolitice din aceasta perioada influențeaza fluctuația prețurilor la gaze naturale, referindu-se la criza din Kazahstan din aceste zile. „A fost o scadere a prețului la gaze naturale pana acum doua zile. Dupa care a fost o oarecare creștere la gaz natural incepand…

- Facturile de electricitate și gaze naturale, care trebuiau emise acum de furnizori consumatorilor vor fi emise cu intarziere, pentru ca furnizorii nu știu inca ce sa taie din ele, deoarece nu exista norme care sa le spuna exact cum sa fie emise. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele de aplicare a legislatiei care prevede acordarea de sprijin pentru achitarea facturilor la energia electrica si gaze vor fi publicate in urmatoarele zile, el explicand ca facturile aferente lunii noiembrie trebuie emise de catre furnizorii de…

- “Lucrurile sunt foarte clare: factura lunii octombrie vine in cursul lunii noiembrie, factura lunii noiembrie vine in cursul lui decembrie, deci nu are cum sa vina factura lunii noiembrie tot in cursul aceleiasi luni, pentru ca trebuie sa asteptam sa se citeasca sau sa se estimeze sau sa se autociteasca…

- „Astazi am reușit sa gasim o soluție. Este o lege buna care ajuta toți romanii, companiile, unitațile de cult, plafoneaza prețurile și nu lasa romanii in baza fluctuațiilor de preț.Trebuie sa supraveghem permanent și daca apar modificari sa putem interveni, Guvernul poate aduce modificari”, a spus ministrul…