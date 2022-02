Stiri pe aceeasi tema

- SUA au in prezent 4.160 de militari desfasurati in tarile baltice - Lituania, Estonia si Letonia - si in Polonia, pe fondul unei escaladari a tensiunilor cu Rusia cu privire la situatia din Ucraina, a informat marti Pentagonul, transmite EFE. Unul dintre purtatorii de cuvant ai Departamentului Apararii…

- Douazeci de nave Marinei militare ruse au iesit luni in Marea Baltica pentru exercitii, a anuntat agentia de presa RIA, pe fondul tensiunilor sporite dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si al informatiilor potrivit carora Statele Unite ar putea trimite trupe suplimentare in regiune,…

- Fostul cancelar german Angela Merkel, care a plecat din functie la începutul lunii decembrie, a refuzat o oferta de a se angaja la ONU a secretarului general Antonio Guterres, a anuntat biroul sau, relateaza AFP. Angela Merkel ”l-a sunat saptamâna trecuta cu privire la…

- Un comandant din cadrul Marinei americane a fost concediat din funcția de ofițer executiv al unei nave de razboi pentru ca a refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19 și sa fie testat, au declarat vineri mai mulți oficiali ai US Navy, potrivit The Associated Press (AP). Lucian Kins a fost eliberat…

- Serviciile speciale poloneze au investigat zborul Atena-Vilnius care a efectuat o aterizare de urgența la Minsk din cauza unei presupuse amenințari cu bomba.La bordul avionului inmatriculat in Polonia se aflau și Roman Protasevici, cofondatorul in exil al instituției media Nexta pe Telegram și prietena…

- Acest ”Grup de sincronizare privind identificarea si gestionarea obiectelor aeriene'', inlocuieste celula de lucru cu privire la fenomene aeriene neidentificate, infiintata in august 2020 si incredintata atunci Marinei americane (US Navy), anunta intr-un comunicat Departamentul american al Apararii.Biroul…

- Pentagonul a anuntat crearea unui birou responsabil cu colectarea si analiza tuturor informatiilor privind obiectele zburatoare neidentificate (OZN) observate de armata americana, relateaza Agerpres.Acest „grup de sincronizare privind identificarea si gestionarea obiectelor aeriene”…