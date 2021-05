VIDEO Guvernul se reuneşte vineri seară în şedinţă pentru a aproba noi măsuri de relaxare, începând cu 15 mai Guvernul se reuneste vineri seara pentru a decide cu privire la noi masuri de relaxare care ar urma sa fie introduse din data de 15 mai, printre acestea figurand si eliminarea portului mastii in spatiile deschise, cu cateva exceptii: piete, targuri, statii de autobuz. De asemenea, se va renunta si la restrictiile de circulatie pe timp de noapte. "Astazi, dupa ce ma intorc de la Suceava, o sa avem o sedinta de Guvern prin care trebuie adoptate cateva masuri care sa intre in vigoare de maine, cele anuntate. Este vorba de a elimina restrictiile pe timp de noapte, restrictiile pentru magazine, portul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

