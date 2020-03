Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache si ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Nicolae Bode fac declaratii de presa dupa ce s-au reunit pentru Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni dupa-amiaza, ca va incerca sa faca o majoritate parlamentarta pentru a putea trece Guvernul, deși decizia CCR spune ca desemnarea sa de catre președintele Klaus Iohannis este neconstituționala"Cu siguranța, comunic cu președintele Klaus Iohannis.…

- Primul-ministru desemnat Ludovic Orban, impreuna cu mai multi ministri ai cabinetului sau si cu ambasadorul SUA la Bucuresti au efectuat vineri o vizita in Craiova. In prima parte a zilei, delegatia oficiala a mers la producatorul de locomotive si rame electrice Softronic. Apoi a urmat vizita in uzina…

- Alegerea managerilor pentru companiile aflate in subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor se va face de acum inainte pe criterii de competenta si pe adevaratele principii ale guvernantei corporative, a afirmat, marti, ministrul de resort, Lucian Bode, in cadrul dialogului…

- Premierul Ludovic Orban are, marți, de la ora 14:00, ședința cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis! La Palatul Cotroceni, premierul va fi insoțit de vicepremierul Raluca Turcan și de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Cel mai probabil, se va discuta despre declanșarea alegerilor anticipate,…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…