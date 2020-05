Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va dezbate un act normativ privind imbunatatirea reglementarii Programului IMM Invest, a declarat premierul Ludovic Orban, in deschiderea sedintei Executivului de miercuri."Am convocat aceasta sedinta, de urgenta ca sa spun asa, pentru ca avem de pregatit mai multe acte normative.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a afirmat, joi, in ședința de Guvern, ca un numar de 32.496 s-au inscris in programul IMM Invest, iar primele contracte vor fi semnate saptamana viitoare.„Vin cu un up-date al programului IMM Invest. 32.496 de IMM-uri aplicat, iar 1.690 au ajuns la…

- Guvernul s-a reunit, joi, in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se un ajutor umanitar pentru Republica Moldova. Principalele declaratii de la inceputul sedintei Executivului:Ludovic Orban a anuntat ca in sedinta se va adopta ajutorul pentru Republica Moldova. Ministrul Finantelor Publice a spus ca banii…

- Prima rectificare bugetara din acest an a fost discutat luni, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat Florin Cițu, ministrul finanțelor. Acesta a spus ca cei mai mulți bani in plus vor fi alocați Ministerului Sanatații și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.Ministrul a spus…

- Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni, a declarat la inceputul sedintei Executivului ministrul de Finante, Florin Citu. "Suntem pregatiti cu OUG, vizeaza persoane fizice, juridice. Pana la 9 luni este perioada pentru care se…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, astazi, ca Guvernul va adopta joi o ordonanta de urgenta care va permite amanarea platii ratelor pe o perioada de noua luni, atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice.

- Guvernul se reuneste, miercuri, pentru prima data de la instituirea, prin decret prezidential, a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.De altfel, este si prima sedinta a Cabinetului Orban dupa investitura de la sfarsitul saptamanii trecute.Conform Biroului de presa al Executivului, sedinta de guvern…

- Sedinta de Guvern va avea loc in regim de videoconferinta si va incepe la ora 17,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban se afla in continuare in autoizolare, dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus. Senatorul…