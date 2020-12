Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu si-a anutat demisia miercuri, 23 decembrie. Prm-ministrul si-a explicat decizia prin faptul ca exista necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate. Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, a declarat ca de acum incolo toata responsabilitatea pentru problemele tarii este…

- Igor Dodon a avut o intrevedere cu dl Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, care se află intr-o vizită de lucru la Chișinau. Pentru contribuția substanțiala la dezvoltarea relațiilor de cooperare intre Moldova și Ungaria, șeful statului i-a inminat domnului Péter…

- Igor Dodon o indeamna pe Maia Sandu sa-și asume responsabilitatea, in calitate de președinte ales, și sa numeasca un nou Guvern. Despre aceasta Dodon a declarat in cadrul emisiunii live „Președintele raspunde”. „Președintele nou ales, dupa depunerea juramintului, trebuie sa iși asume responsabilitatea…

- Presedintele rus Vladimir i-a trimis o telegrama de felicitare Maiei Sandu, dar din declaratiile altor lideri rusi se intrevede furia ca la Chisinau functia suprema in stat va fi detinuta de un politician proeuropean, apropiat de Romania si SUA. Moscova l-a sustinut puternic pe candidatul independent…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Leova, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Aceasta a acumulat 58,32% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Igor Dodon, a acumulat 41,68%.

- Edilul Capitalei, Ion Ceban, a participat la mitingul de susținere a candidatului independent la funcția de Președinte, Igor Dodon. In cadrul discursului, ținut in centrul municipiului Chișinau, Ceban a spus ca este foarte important cind Președinția, Parlamentul, Guvernul, autoritatea locala merg mina…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale a discutat cu Igor Dodon și cu Maia Sandu despre alegerile prezidențiale din Moldova, anunța Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinau. Discuțiile ar fi avut loc la telefon, pe 9 octombrie, se menționeaza intr-un comunicat de presa.