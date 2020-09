Guvernul aproba luni hotararea privind prelungirea starii de alerta incepand cu 15 septembrie, stabilind mai multe masuri in privinta procesului de votare din 27 septembrie, printre care permiterea mitingurilor electorale si a demonstratiilor in limita a 100 de persoane, cu respectarea regulilor de igiena, dar si obligatia alegatorului de a-si dezinfecta mainile inainte de intrarea in sectia de vot si la iesire. Premierul Ludovic Orban a precizat, la inceputul sedintei Executivului, ca va fi adoptata hotararea de prelungire a starii de alerta incepand cu 15 septembrie, pe o perioada de 30 de zile,…