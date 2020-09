Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat redarea in administrarea municipiului Timisoara de la Romsilva a unei suprafete forestiere de aproape 520 hectare pentru transformarea acesteia intr-o padure-parc, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este un proiect de hotarare de Guvern prin care, practic,…

- Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unei Sali Polivalente in municipiul Brasov, a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. "A fost adoptat proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi seara indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unei sali polivalente in municipiul Brasov, dupa ce secretarul de stat in Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Catalin Iapa a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu un proiect…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, schema de garantare a accesului la credite pentru capital de lucru si investitii pentru companiile mari, a anuntat, joi, Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. "Un alt program de sprijin din cadrul Planului de investitii si relansare economica…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, schema de garantare a accesului la credite pentru capital de lucru si investitii pentru companiile mari, a anuntat, joi, Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. „Un alt program de sprijin din cadrul Planului de investitii si relansare economica (…)…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul privind realizarea Variantei ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe (judetul Covasna), investitie in valoare de 355 de milioane de lei, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata hotararea de guvern…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi ca Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara, potrivit Agerpres. "Tot pentru zona de investitii a fost aprobata, in sedinta de guvern din…

- Consiliul Local (CL) Suceava a aprobat, in ultima sedinta a deliberativului, indicatorii tehnico-economici pentru Sala Polivalenta, a anuntat, marti, primarul Ion Lungu. Potrivit primarului, valoarea totala a investitiei pentru Sala Polivalenta din municipiul Suceava, ce va avea o capacitate de 5.000…