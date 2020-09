VIDEO Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru aeroporturile regionale de la Iaşi, Bacău, Cluj, Craiova şi Sibiu Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale de la Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu. "A fost adoptat proiectul de ordonanta de urgenta pentru sustinerea activitatii unor aeroporturi regionale in contextul economic generat de pandemia de COVID-19. Anterior, Guvernul a aprobat un memorandum pentru instituirea acestei scheme de ajutor de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de persoane pana la 1 milion de persoane pe an. Bugetul alocat acestui ajutor este de 22,2 milioane lei si vor beneficia de aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

