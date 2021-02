Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare de 5.000 de lei pentru fiecare persoana afectata, pentru sprijinirea familiilor apartinatoare victimelor incendiului produs la Institutul de Boli Infectioase ‘Prof. Dr. Matei Bals’. ‘A fost aprobata o hotarare de guvern din partea Ministerului…

- Familiile victimelor incendiului de la Institutul Național „Matei Balș” vor beneficia de un ajutor de urgența in valoare de 5.000 de lei, a anunțat, miercuri, premierul Florin Cițu, dupa ședința in care s-a aprobat hotararea de guvern. Cițu a spus ca s-a aprobat o hotarare de guvern pentru a ajuta familiile…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite condoleante familiilor victimelor incendiului care a avut loc vineri dimineata la Institutul "Matei Bals". "In aceasta dimineata, am aflat cu tristete despre evenimentul tragic care s-a produs la Institutul 'Matei Bals' din Bucuresti.…

- Premierul Florin Citu a dispus, in sedinta de marti a Guvernului, acordarea unor ajutoare umanitare de urgenta in valoare de peste 300.000 de lei, constand in alimente si alte bunuri, familiilor sinistrate in urma incendiului din data de 7 ianuarie, din Miercurea Ciuc, potrivit unui comunicat de presa…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de vineri de la ora 20.00, o hotarare care prevede acordarea unor ajutoare de urgenta pentru a sprijini familiile victimelor incendiului de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, produs pe 14 noiembrie. De asemenea, Guvernul urmeaza sa aprobe si Strategia…

