Stiri pe aceeasi tema

- „Notați-va, poate afla și alții. 6.300 euro indemnizația și 4.200 forfetara, care are destinația exacta in costurile de birou, de intalniri și evenimente. Forfetarea nu intra in discuție, e destinație clara și cu facturi in spate", a explicat Mircea Diaconu, miercuri, 22 august, intr-o intervenție…

- Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a anunțat ca prin Hotararea nr. 563, din 24 iulie 2018, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,468 milioane lei pentru refacerea podului din beton peste raul Suha, de la Doroteia, orașul Frasin, afectat in urma unor fenomene hidrometeorologice periculoase…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anuntat la Slatina, la intrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca la finalul lunii iulie Guvernul va face o rectificare bugetara pozitiva, potrivit stirileprotv.ro. “Ceea ce va asigur este ca va fi o ...

Vicepremierul Paul Stanescu a anuntat vineri, la Slatina, la întrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din România (ACoR), ca la finalul lunii iulie Guvernul va face o rectificare bugetara pozitiva, astfel încât

- In contextul in care, din cauza miscarilor Moscovei si a flotei ruse de la Sevastopol, situatia militara ramane extrem de complicata in Marea Neagra, Ministerul Apararii Nationale vrea sa intareasca dotarea Fortelor Navale Romane. Alaturi de programe precum constructia de corvete multifunctionale si…

- Transformarea acțiunilor la purtator in acțiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banești, precum și raportarea tranzacțiilor mai mari de 2.000 de euro sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern, potrivit Mediafax. Potrivit proiectului…

- Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea lui Tudorel Toader privind existența unui conflict instituțional intre Guvern și Președinție pe tema revocarii șefei DNA. Guvernul a sesizat Curtea Constitutonala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de…