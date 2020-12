VIDEO Guvernul a anulat măsura de suspendare a activităţii pieţelor în spaţii închise Guvernul a aprobat, vineri, o hotarare privind eliminarea masurii de suspendare a activitatii pietelor agroalimentare in spatii inchise, a anuntat secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, seful DSU.



"Urmeaza sa fie publicat astazi un ordin al ministrului Sanatatii, un ordin comun cu alte ministere care au competenta in acest domeniu, prin care se va stabili care este modalitatea in care se va desfasura activitatea in interiorul pietelor redeschise si, bineinteles, din punct de vedere al sanatati publice, cum o sa fie modul in care va fi circulatia, care vor fi regulile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, o hotarare privind eliminarea masurii de suspendare a activitatii pietelor agroalimentare in spatii inchise, a anuntat secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, seful DSU, informeaza AGERPRES . “Urmeaza sa fie publicat astazi un ordin al ministrului Sanatatii, un ordin comun…

- Piețele agroalimentare, inchise la inceputul lunii noiembrie, se vor putea redeschide din acest weekend, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat, la finalul ședinței de Guvern de vineri.Redeschiderea piețelor mai este condiționata acum doar de publicarea in Monitorul Oficial a ordinului Ministerului Sanatații…

- Doar 27 de piete dintr-un total 514 au ramas inchise in urma restrictiilor impuse de autoritati, ceea ce reprezinta 5,25%, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, citat de Digi24.„Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista foarte multa dezinfomare,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul, prin masurile de restrictie recent adoptate, nu a inchis pietele, ci a suspendat pentru o perioada de 30 de zile functionarea celor care sunt in spatii inchise. „Nu mai folositi termenul inchiderea pietelor. Inca o data va spun despre piete, in mod…

- Liberalii critica PSD pentru amendamentul care a fost votat in Parlament privind redeschiderea pietelor in spatii inchise, sustinand ca pentru social-democrati 'populismul este mai important decat sfaturile specialistilor si sanatatea oamenilor'. "Astazi, prin amendamentul votat in Parlament…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca masurile anunțate de Klaus Iohannis și Guvernul condus de Ludovic Orban vor avea efecte negative costisitoare. El susține ca a vorbit in acest sens cu premierul Orban, caruia i-a explicat de ce inchiderea piețelor nu ar fi o masura rentabila.Citește și:…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, marți seara, ca nunțile, botezurile sau alte mese festive vor fi interzise atat in spații deschise, cat și inchise. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca in ședința CNSU de marți s-a propus prelungirii starii de alerta…