- Guvernul a aprobat in seșdința de astazi alocarea a 41 milioane de lei pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in trei municipii - Oradea, Timisoara si Bucuresti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

- Executivul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, mai multe proiecte de hotarare prin care aloca sume de bani, din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, pentru combaterea pandemiei de COVID-19, intre care si achizitia de medicamente necesare tratamentului bolnavilor cu infectii SARS-CoV-2, a anuntat…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui...

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de vineri, alocarea sumei de 90,17 milioane de lei pentru asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in noua municipii, anunța news.ro. Citește și: Fost ministru al Muncii: ‘Orbane,…

- Guvernul Romaniei a aprobat alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatații. 65 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru achiziționarea medicamentului Veklury (Remdesivir).Astfel, instituției conduse de Nelu Tataru i s-a alocat, suplimentar, suma…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul doi pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Innoship va gestiona livrarea…

- Serviciile de sanatate, poluarea aerului si infrastructura rutiera sunt cele mai importante trei probleme urbane rezultate in urma unui sondaj la care au participat peste 13.000 de locuitori din 41 de localitati urbane din Romania. Modelat dupa Eurobarometrul Flash al Comisiei Europene, acest sondaj…