Bombardamentele rusești au vizat zone rezidențiale, a declarat guvernatorul administrației regionale de stat Cernihiv, Viacheslav Chaus, intr-un videoclip de pe rețelele de socializare. In videoclipul incarcat pe Facebook, Chaus sta in fața unei cladiri daramate. Forțele ruse pareau sa se regrupeze, posibil pentru o noua ofensiva care ar putea viza capitala Kiev in cateva zile, a declarat vineri, 11 martie, Ministerul Britanic al Apararii. Luptele in nord-vestul capitalei au continuat, iar orașele Harkov, Cernihiv, Sumi și Mariupol au ramas incercuite de ruși. Sambata dimineața, sirenele raidurilor…