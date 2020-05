Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca va fi prezentata, in prima lectura, ordonanta de urgenta care vizeaza un sistem de garantare in cazul companiilor mari, avand prevazut un plafon maxim de opt miliarde de lei. "Astazi vom prezenta in prima citire schema, in sedinta de Guvern, si la sedinta urmatoare va trebui sa o si aprobam. Voi prezenta detaliile principale astazi. (...) Ce am discutat: un plafon maxim de opt miliarde de lei, in aceasta schema. Se vor califica companii care au cifra de afaceri mai mare de 20 de milioane de euro si sistemul…