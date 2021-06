Guvernul a adoptat, marti, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor care stabileste ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) reprezinta Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) in instanta, iar hotararile CNSU se publica in Monitorul Oficial, a anuntat seful DSU, Raed Arafat. "Dupa ce a fost constatat de Inalta Curte de Casatie si Justitie ca Comitetul National pentru Situatii de Urgenta nu are prevazut clar in lege cine il reprezinta in fata instantei, aceasta ordonanta…