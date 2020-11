Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata in perioada urmatoare, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, in cadrul unei conferințe de...

- Cițu: Deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificarea bugetara, pe o contractie economica estimata de 4,2%. Ne asiguram ca sanatatea, asistenta sociala, educatia au bani pentru finalul anului Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata…

- Cițu: Deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificarea bugetara. Contractia economica estimata este de 4,2% Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata in perioada urmatoare, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Ministerul Finanţelor…

- Rectificarea bugetara va fi adoptata in a doua saptamana a lunii noiembrie. Cițu: ”Nu iau in calcul niciun scenariu in care va exista un lockdown in economie” Guvernul va discuta rectificarea bugetara in aceasta saptamana, urmand ca modificarile sa fie adoptate in a doua saptamana a lunii…

- Florin Citu a anuntat ca va face publice peste cateva zile detalii despre rectificarea bugetara. "Avem executia pentru luna octombrie pentru fiecare ordonator in parte. Am primit nevoile de finantare pentru fiecare ordonator in parte. Vom pregati rectificarea bugetara care o sa fie gata in…

- Rectificarea bugetara va fi adoptata in a doua saptamana a lunii noiembrie. Cițu: ”Nu iau in calcul niciun scenariu in care va exista un lockdown in economie” Guvernul va discuta rectificarea bugetara in aceasta saptamana, urmand ca modificarile sa fie adoptate in a doua saptamana a lunii…

- Executivul va depune la CCR o sesizare privind proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara adoptat de Parlament pe 22 septembrie cu amendamentul prin care pensiile cresc cu 40%, au declarat surse guvernamentale. Premierul Ludovic Orban a afirmat, dupa adoptarea proiectelor in Parlament, ca „iresponsabilitatea…

- Cat ne-a costat pandemia. Cițu: ”Fara criza din sanatate, deficitul bugetar ar fi fost de 1,93% din PIB. Va mai fi o rectificare bugetara pana la finalul anului” Pandemia cu coronavirus a generat cheltuieli suplimentare la bugetul statului de 11,62 miliarde de lei, a declarat ministrul Finanțelor…