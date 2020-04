VIDEO Guvern: OUG privind măsuri de protecţie socială referitoare la personalul din centrele de bătrâni şi persoane cu dizabilităţi Guvernul va aproba joi o ordonanta de urgenta privind masuri suplimentare de protectie sociala care prevede asigurarea continuitatii indemnizatiilor parintilor copiilor cu dizabilitati cu varste pana la 7 ani si mentinerea drepturilor salariale in cazul personalului din centrele de batrani si de persoane cu dizabilitati care lucreaza 14 zile, iar 14 stau acasa. "Avem un proiect de ordonanta de urgenta pentru stabilirea de masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, fiind vorba de un numar de 150 de persoane,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

