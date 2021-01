Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a decis atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Deciziile au fost publicate luni in Monitorul Oficial. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan…

- Președintele Klaus Iohannis se întâlnește, vineri, de la ora 12.00, cu premierul Florin Cîțu și cu miniștrii liberali, dupa ce cu o zi în urma au fost convocați la Cotroceni miniștrii USR-PLUS.Conform Administrației Prezidențiale, la întâlnirea de la Cotroceni…

- Economistul Adrian Caciu il ironizeaza pe premierul Florin Cițu dupa ce a mers sa dea raportul la Cotroceni impreuna cu miniștrii USR PLUS, afirmand totodata ca Iohannis si-a dorit intotdeauna sa fie premier, nu presedinte. Mai mult, in opinia economistului, Klaus Iohannis iși dorește sa fie premier…

- Guvernul pregatește terenul pentru prima agenție europeana care va fi gazduita de Romania. Un memorandum privind aspecte organizatorice pentru operationalizarea Centrului de competente industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica al UE – Centrul Cyber, prima structura…

- Rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David, este noul președinte al Consiliului Național al Rectorilor pentru un mandat de 6 luni, dupa ce Sorin Cimpeanu s-a suspendat din aceasta poziție, fiind numit ministru al Educației, informeaza Edupedu.ro.Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Asumandu-și misiunea fundamentala de a apara drepturile civile și de a combate orice abuz instituțional, Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a decis sa monitorizeze profesionist și transparent activitatea noului Guvern, inca din prima zi de dupa votul din Parlament.…

- USR PLUS a decis marți seara ce miniștri vor face parte din noul Guvern condus de fostul ministru de Finanțe Florin Cițu. Miniștrii propuși de Alianța USR PLUS sunt: Dan Barna (Viceprim-ministru), Catalin Drula (Ministerul Transporturilor), Claudiu Nasui (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și…

- Liderii coalitiei PNL-USR-PLUS-UDMR au anuntat vineri, 18 decembrie, ca au ajuns la o decizie finala in ceea ce priveste impartirea ministerelor. Acestia au anuntat ca nominalizarea pentru premier este liberalul Florin Citu. Pierderea de catre PNL a tuturor ministerelor importante la…