- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de vineri, un proiect de ordonanta de urgenta prin care Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare va fi trecut in cadrul Institutului "Cantacuzino".O solicitare in acest sens a venit din partea ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca. Citește…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri in domeniul achizitiilor publice, potrivit ordinii de zi afisate pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG). In nota de fundamentare a proiectului se explica "necesitatea adoptarii unor masuri…

- PERICICOLUL NU A TRECUT ȘI, DIN PACATE, SUNTEM PE UN TREND ASCENDENT IN PRIVINȚA CORONAVIRUSULUI! Guvernul a elaborat și a trmis Parlamentului, in regim de urgența, noua LEGE privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic si biologic.

- „Un alt proiect de act normativ, de aceasta data in domeniul achizitiilor publice, cu obiectivul de simplificare a procedurilor de derulare a achizitiilor publice, in mod special al celor din domeniul fondurilor europene, vizeaza modificarea cadrului legal privind derularea achizitiilor publice”, a…

- Prim-ministrul Ludovic Orban declara, sambata trecuta, la Suceava, ca in sedinta din aceasta saptamana Guvernul va adopta proiectul de lege prin care se propune ca alegerile locale sa aiba loc pe data de 27 septembrie. "Propunerea noastra pentru data alegerilor va fi 27 septembrie. Dupa promulgarea…

- Spre deosebire de bugetari, care și-au prinit integral salariile uriașe și sporurile in perioada pandemiei de COVID-19, aproape o jumatate de milion de romani și-au pierdut locurile de munca (le incetat contractele), iar peste 595.000 au contractele suspendate. Guvernul a aprobat, prin Ordonanța de…

- Guvernul dezbate in ședința de miercuri un proiect de ordonanța care vizeaza organizarea, funcționarea și instituirea unor masuri de imbunatațire a activitații Corpului de Control al premierului. Potrivit proiectului, acesta se afla uneori in imposibilitatea finalizarii unor acțiuni de control.Printre…

- Relaxarea masurilor dupa iesirea din starea de urgenta va fi facuta ''pas cu pas'', la intervale de aproximativ doua saptamani, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a avut o sedinta despre masurile de gestionare a epidemiei SARS-CoV-2 cu premierul Ludovic Orban,…