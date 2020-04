Stiri pe aceeasi tema

- Lumea se inchide. Mai bine de un miliard de Pamanteni sunt izolati in propriile case, iar guvernele iau masuri sociale si economice exceptionale. Singurele vesti bune vin din China, acolo unde oamenii se intorc la munca si orasele se redeschid!

- Panica a cuprins Romania! Dupa ce omenirea a ramas șocanta de modul in care italienii au fost filmați facandu-și stocuri de mancare, acum e pare ca și romanii au inceput sa iși faca provizii de teama coronavirusului!

- Statul ar putea castiga din extractia gazelor din Marea Neagra peste 20 de miliarde de dolari in urmatorii 10-12 ani, insa, in loc sa impulsioneze investitiile, autoritatile statului nu fac decat sa discute despre acest subiect, a declarat, luni, Razvan Nicolescu, senior consultant Deloitte, in cadrul…

- Vedetele de la Asia Express, sezonul 3, au cam facut foamea in Filipine. Concurenții au fost nevoiți sa ceara mancare localnicilor, dar au avut noroc de fiecare data. Nico susține ca a slabit 13 kilograme.

- Pozele au fost facute de pe acoperisul Hotelului Intercontinental. In imagini se pot vedea clar crestele inzapezite ale Carpatilor, in timp ce in prim plan se infatiseaza peisajul urban al Capitalei, cu Bulevardul Magheru. O alta fotografie, care este si ea de o claritate extraordinara, arata de…

- La cateva zile dupa producerea unui grav accident de circulatie in comuna Cornu Luncii, imaginile surprinse de o camera de supraveghere montata in intersectia unde s-a produs impactul au fost facute publice, socand prin violenta cu care s-a produs impactul dintre un autoturism si o caruta.Camera de…

- Marea nu inceteaza sa ne surprinda, in orice anotimp fiind la fel de frumoasa.Pentru nostalgicii care viseaza la serile de vara petrecute sub clar de luna si in zgomotul valurilor, oferim cateva imagini care sa potoleasca dorul de mare. Spectacolul oferit de valuri, marea involburata, constituie un…