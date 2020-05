Stiri pe aceeasi tema

- Este a treia oara, in decurs de doua saptamani, cand Valea Dambovitei este lovita de grindina. Fenomenele meteo s-au petrecut in Candesti si Voinesti, dar si la Valeni si Gura Foii.

Grindina a lovit puternic, astazi, din nou, pe Valea Damboviței, in bazinul pomicol al județului. Aproape toate localitațile de pe

Codul Portocaliu de vremea rea a adus grindina pe Valea Damboviței. La gheboieni și Izvoare pamantul s-a albit ca dupa

- La ora transmiterii acestei știri, avem 10 cazuri noi de COVID-19, confirmate la Fabrica de frigidere Arctic din Gaești. Localitațile de unde sunt cei 10 angajați de la Arctic: Gaești, Dragodana, Vișina, Ludești și Gura Foii. Cele mai multe cazuri,5 sunt din Gaești. Citește și: 10 cazuri noi de COVID-19,…

Sorana Cirstea trece și de faza sferturilor de finala ale Mutua Madrid Open Virtual Pro, dupa ce a trecut

Polițiștii din Gaești incearca sa descoase ițele unui incident petrecut, astazi, la Voia, in Crangurile, unde un barbat de 47

Astazi, cand lumea are cu adevarat nevoie de oameni buni, oameni care sa daruiasca zambete si bunatate, Dumnezeu a decis

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.03.2020 ORA 08 – 11.03.2020 ORA 08 Cerul va fi temporar noros. Indeosebi pe parcursul zilei,