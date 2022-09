Nemulțumiri la Asociația Spații Verzi. Angajații nu au ieșit astazi la munca, indignați de faptul ca li s-au micșorat salariile și condițiile inumane de lucru. In fața oamenilor a venit șefa Asocației, numita in funcție in luna iunie, dupa ce Serghei Carp a fost demis, care a avut un schimb de replici cu oamenii. „Numarul meu toți il știu, nu trebuie sa acumulați astaia, tot ce este ma sunați și imi spuneți”, a spus Victoria Covali. „Prima data va vedem”, a replicat o angajata.