Articolul VIDEO Grecia, in topul țarilor preferate de romani in aceasta vara. Cazarea și mancarea, mai scumpe cu 10-15% fața de anul trecut se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zeci de mii de turiști romani au ales și in aceasta vara litoralul grecesc drept destinație exotica de vacannța.Numai ca in aceasta vara concediul petrecut in Grecia este mult mai […]