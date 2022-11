VIDEO Grecia e în stradă din cauza prețurilor. Incidente violente cu forțele de ordine Grecii au blocat instituțiile de stat și au ieșit cu miile in strada, la Atena și Salonic, din cauza prețurilor mari. Școlile sunt inchise, spitalele funcționeaza la capacitate minima, radiourile și televiziunile de stat și-au intrerupt emisiile, miercuri. Forțele de ordine care au incercat sa disperseze mulțimile au fost atacate de protestatari cu sticle incendiare. […] The post VIDEO Grecia e in strada din cauza prețurilor. Incidente violente cu forțele de ordine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

