VIDEO. Grav accident de circulație în Arad: autocar cu 33 de persoane răsturnat în șanț Șapte persoane au ajuns la spital dupa ce, un autocar cu 33 de ocupanți rasturnat in afara parții carosabile, in localitatea Buteni, județul Arad. Toate cele șapte victime sunt conștiente și cooperante. Celelalte persoane au fost evacuate, nu sunt persoane incarcerate. Autocarul a fost rasturnat pe partea stanga, la un metru adancime intr-un șanț Avand […] The post VIDEO. Grav accident de circulație in Arad: autocar cu 33 de persoane rasturnat in șanț appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

