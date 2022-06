Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu organizeaza la Buzau o gala de K1, evenimentul fiind sprijinit de Consiliul Județean. „Mortea din Carpați” a venit la Buzau pentru a da detalii despre ediția a 15-a a Dynamite Fighting Show, in cadrul unei conferințe de presa organizate alaturi de președintele Consiliului Județean,…

- Prezent ieri la inaugurarea noii cladiri a Universitații Tehnice Cluj-Napoca, președintele Consiliului Județean Radu Moldovan a precizat ca este o cerere imensa de ingineri. Acesta a mai dat de ințeles ca inclusiv instituția pe care o conduce este afectata de lipsa acuta de resursa umana din acest domeniu.…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca, in cazul in care creste o singura taxa in acest an, atunci „guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia”. „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist…

- Universitatea Tehnica Cluj-Napoca s-a mutat in sfarșit in casa noua, in bijuteria istorica din centrul Bistriței. Prezent la inaugurarea oficiala, președintele Consiliului Județean Radu Moldovan a precizat ca cladirea in posesia careia a intrat instituția acum ceva ani, a fost ravnita inclusiv de instituții…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma, luni seara, ca masurile propuse de coalitie reprezinta ”prea putin”, iar programul este ”prost facut”. USR a transmis, luni seara, ca ”Ciolacu si Ciuca vor sa para ca au grija de romani, dar ii amagesc cu un pachet de masuri care nu are o sursa…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la interviurile Digi24, ca, din luna mai 2023, PSD are functia de prim-ministru. Intrebat daca isi doreste aceasta functie, Ciolacu a spus ca, daca considera ca are capacitatea si informatia de a duce lucrurile in dinamica respectiva, este posibil. "Din mai…

- Prefectura judetului Giurgiu a atacat la Tribunal Hotararea de Consiliu Judetean prin care a fost aprobat bugetul propriu de venituri si cheltuieli al judetului Giurgiu, bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetul…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a facut afirmații de o duritate fara precedent, atacand printre alții serviciile secrete și pe șeful acestora, Eduard Hellvig: „Iohannis și Hellvig il pastoresc acum pe Ciuca ca sa devina continuatorul proiectului Iohannis”. „PNL și PSD s-au unit, au renunțat…