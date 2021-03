Stiri pe aceeasi tema

- Solista rap Megan Thee Stallion a primit premiul Grammy la categoria cel mai bun nou artist, duminica, in cadrul unei ceremonii care si-a propus sa faca uitata epidemia de coronavirus care a strivit spectacolele de muzica live, noteaza Reuters. Cantareata in varsta de 26 de ani din Texas…

- Echipa Flamengo a castigat, joi, pentru a opta oara campionatul Braziliei, desi a fost invinsa in ultima etapa, cu scorul de 2-1, de formatia Sao Paulo. Flamengo a beneficiat si de faptul ca rivala Internacional, ocupanta locului doi, a inregistrat o remiza, scor 0-0 cu Corinthians, potrivit news.ro.…

- CARAȘ-SEVERIN – Fotbalista din Bocșa a primit de la Asociația Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania premiul pentru cel mai bun atacant din sezonul 2019-2020. Premiul pentru cel mai bun portar i-a revenit Margaritei Panova! „Sunt onorata și mandra sa primesc titlul de cel mai bun atacant! Mulțumesc…

- „Se spune ca daca n-ai noroc, ai parte de iubire! Iata ca extragerea speciala de Dragobete demonstreaza ca norocul și dragostea merg mana in mana”, scrie Loteria Romana intr-o postare pe Facebook. Asta pentru ca un constanțean a caștigat premiul cel mare la tragerile speciale de Dragobete! Omul a nimerit…

- Tatal cantaretei rap Nicki Minaj a fost ucis, la New York, de un sofer care l-a lovit cu masina si a fugit de la locul accidentului, scrie news.ro . Politia a spus ca Robert Maraj mergea de-a lungul unui drum din Long Island, vineri noapte, cand a fost lovit. Soferul a parasit locul accidentului. Robert…

- Razvan Lucescu (51 de ani), tehnicianul lui Al Hilal, a caștigat al trofeului „Antrenorul roman al anului in istorica ancheta a Gazetei”, fiind la egalitate perfecta cu Cosmin Olaroiu. Premiul obținut de antrenorul roman nu a trecut neobservat de membrii staff-ului și de jucatorii lui Al Hilal. La antrenamentul…

- Eminem i-a cerut scuze Rihannei dupa 10 ani de la piesa in care ii lua apararea lui Chris Brown, care a agresat-o pe cantareața. Gestul a fost facut tot printr-o piesa, „Zeus”, anunța MEDIAFAX. Lui Eminem i-au trebuit ani intregi sa isi ceara scuze fata de Rihanna, dupa ce, intr-o piesa din…

- Christina Mariacute;a Aguilera n. 18 decembrie 1980, Staten Island, New York, New York, SUA este o cantareata, actrita si compozitoare de muzica pop americana, castigatoare a mai multor premii Grammy. In copilarie Aguilera a participat la diverse emisiuni televizate precum Star Search sau The Mickey…