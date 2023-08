Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis ii va vizita marți dupa-amiaza pe raniții in urma exploziei de la Crevedia, internați la Spitalul Floreasca, din București, Decizia de a merge in vizita la cei arși in urma incendiului de sambata de la Crevedia a fost luata la trei zile de la tragedie, dupa ce a trecut week-endul.…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a precizat, luni, intr-un comunicat de presa ca, in cazul stației GPL care funcționa ilegal la Crevedia – unde, in noaptea de sambata spre duminica s-au produs mai multe explozii, in urma carora 2 oameni au murit și 57 au fost raniți – au fost deschise 2 dosare…

- Tinerii Sebastian Andrei Olariu și Roberta Marina Dragomir, care au fost loviți in plin de mașina condusa de Vlad Pascu, in timp ce mergeau, pe marginea drumului, spre stațiunea 2 Mai, impreuna cu alți șase prieteni sunt inmormantați, marți, in localitați din apropierea Capitalei. Este o zi extrem de…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu a anunțat, luni, intr-o declarație de presa, ca a trimis Corpul de control la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța pentrua verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul tanarului drogat care a provocat tragicul accident in care doi…

- Jandarmeria a dat 6 amenzi și a intomcit dosar penal pentru neregulile constatate la protestul organizat joi de AUR la Ministerul Sanatatii impotriva „vaccinarii obligatorii”. Zeci de membri ai partidului condus de George Simion au protestat in fața ministerului Sanatații și au blocat intrarea in cladire,…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

- Cei șase frați din Calarași, cu varste cuprinse intre 5 și 16 ani, internati in Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde au transportați de urgența marți in urma unei intoxicații cu un antibiotic pentru tuberculoza, sunt in stare stabila și nu prezinta complicații. La Spitalul „Grigore Alexandrescu:…

- UPDATE: Soferul care a provocat accidentul produs duminica, pe un drum judetean din Prahova, si in urma caruia un tanar de 21 de ani a murit iar altul, de 19 ani, a fost dus la spital, era cautat de politisti, fiind cercetat pentru violarea unei fete de 13 ani. Barbatul a transmis un mesaj de […] The…