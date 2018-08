Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a revenit la Viitorul la sfarsitul sezonului regulat 2017-2018, dupa ce a fost rascumparat de formatia din Ovidiu de la Fiorentina. Acestia au platit in schimbul sau exact suma pe care a achitat-o formatia viola pentru a-l aduce in Italia, doua milioane de euro.

- "Eu am avut o discutie cu Gica Hagi. Am vrut sa il iau pe fiul lui la Crotone, dar dupa el l-a intors la Viitorul. E un fotbalist foarte talentat, mi-ar fi placut sa il antrenez pe el pentru ca din punctul me de vedere, daca are incredere, poate sa devina un fotbalist important, dar, repet, Gica a preferat…

- Rascumparat cu mai putin de un an in urma de la Fiorentina in schimbul a 2 milioane de euro de catre tatal sau, Gheorghe Hagi, Ianis ar putea parasi gruparea din Constanta la care evolueaza in prezent sub comanda Regelui. Scouteri din campionate puternice l-au spionat pe juniorul Hagi la primul meci…

- Echipa italiana AS Roma ar fi interesata de capitanul FC Viitorul, Ianis Hagi.Potrivit publicatiei "La Gazzetta dello Sportldquo;, formatia din capitala Italiei ar fi dispusa sa ofere pe mijlocasul de 19 ani patru cinci milioane de euro.Fiul lui Gica Hagi nu este strain de Italia, el fiind achizitionat…

- Intentia de transfer a fost publicata luni, de prestigiosul cotidian italian Gazzetta dello Sport. In varsta de 19 ani, Hagi jr. nu s-ar afla la prima experienta in Italia. El a fost transferat de la Viitorul la Fiorentina in 2016. Ianis Hagi a jucat la formatia de tineret a Fiorentinei, dar…

- Cornel Dinu crede ca Ianis Hagi ar fi meritat convocat in echipa naționala a Romaniei și ca selecționerul Cosmin Contra este influențat de anumiți impresari in luarea deciziilor. "Eu ma indoiesc. Ma indoiesc de corectitudinea convocarilor. Ianis a avut intr-adevar un anumit bum cand s-a intors de la…