VIDEO Gianluigi Buffon a fost primit ca

- Gianluigi Buffon, oficial la PSG. Portarul italian, prezentat pe site-ul campioanei Franței. Cu gruparea care va fi pregatita de neamțul Thomas Tuchel, Gigi Buffon a semnat un contract pe un an cu posibilitate de prelungire pe inca unul. Buffon are 40 de ani, iar ultima formație pentru care a evoluat a…

- E oficial, Gianluigi Buffon va evolua in noul sezon pentru PSG. Portarul de 40 de ani s-a desparțit dupa 17 sezoane de Juventus și va imbraca tricoul campioanei Franței pentru cel puțin un an. 4.000. ...

- Gianluigi Buffon, 40 de ani, a primit trei etape de suspendare in urma eliminarii din mansa retur a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor dintre Real Madrid si Juventus. Goalkeeper-ul italian a vazut direct cartonasul rosu in urma unor proteste vehemente la adresa centralului, in urma unei faze…

- Retras de la Juventus, Gianluigi Buffon e curtat intens de campioana Franței, dar președintele Al Khelaifi il avertizeaza: "Gigi este un portar fantastic, toți și-l doresc, numai ca Areola va ramane titular". Gianluigi Buffon a rasfoit sambata ultima pagina a romanului de succes scris in bianconero,…

- Aventura lui Gianluigi Buffon la Juventus va lua sfarșit, oficial, in acest week-end, cand legendarul goalkeeper de 40 de ani va bifa ultimul meci in tricoul "Batranei Doamne." "Gigi" nu a luat inca o decizie finala in ceea ce privește viitorul sau. Liverpool și PSG și-au aratat interesul pentru acesta,…

- Dupa ce a terminat "ora de munca", italianul Riccardo Marcon s-a dus glont la geanta sa, a scos un carnetel si a mers la scaunul Simonei pentru a-i cere un autograf. Fanii romani din tribuna au anuntat-o imediat pe Simona, cu umor - vrem si noi autograf. Totusi, ei au mai avut de asteptat. Potrivit ProSport,…

- Gianluigi Buffon a criticat dur decizia arbitrului englez Michael Oliver de a acorda penalty pentru Real Madrid in minutul 90+3, faza la care portarul lui Juventus a fost eliminat pentru proteste. "Echipa a dat totul, iar un om nu poate distruge un asemenea vis, dupa o revenire extraordinara. Nu ai…

- Gianluigi Buffon și Cristiano Ronaldo au fost surprinși imbrațișandu-se in timpul interviurilor de la finalul meciului dintre Real Madrid și Juventus, 1-3. Ronaldo și Buffon au fost eroii antagoniști ai returului dramatic dintre Real și Juventus. Italianul a fost eliminat, dupa ce i-a reproșat lui…