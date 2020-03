Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in acțiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Președintelui Romaniei Klaus Iohannis sa declare starea de urgența,…

- Ziarul Unirea O prima companie din Alba ia masuri impotriva COVID-19: Toata echipa va lucra de acasa cel puțin doua saptamani O companie din Alba a anunțat joi, 12 martie 2020, ca toți angajații vor lucra de acasa, pentru o perioada de doua saptamani, cu posibilitatea de prelungire, in funcție de evoluția…

- Dupa ce a înregistrat o creștere fulgeratoare a numarului de infecții, Coreea de Sud a reușit sa reduca de maniera semnificativa numarul de noi cazuri de Covid-19 menținând concomitent o rata de mortalitate relativ redusa, scrie AFP.Miercuri, Seulul anunța un numar total de 7.755…

- ​Firmele din România vor putea beneficia gratuit de soluții digitale puse la dispoziție de o companie IT româneasca pentru a facilita lucrul angajaților de acasa, în vederea prevenirii raspândirii coronavirusului COVID-19. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ndash; Directia Generala Turism, din dispozitia secretarului de stat Emil Razvan Pirjol, a infiintat o celula de criza care gestioneaza si propune solutii pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, puternic afectatati de raspandirea COVID…

- Reprezentantii marilor companii de IT din Romania spun ca si-au informat angajatii despre cum sa se protejeze de coronavirus. Firmele spun ca nu este cazul deocamdata ca angajatii sa lucreze de acasa, dar unele au luat masuri in acest sens, anunța MEDIAFAX.„Avem un plan de masuri foarte bine…

- In contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana recomanda evitarea temporara a sarutarii icoanelor din biserica, persoanele putand saruta icoanele din propria casa, arata un comunicat al patriarhiei. Persoanele care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa faca vizite inopinate pe santierele tronsoanelor de autostrada. Antreprenorii generali trateaza lucrarile in mod inacceptabil, a spus premierul, la debutul sedintei de guvern de luni. „Am o sugestie: faceti niste vizite inopinate pe…