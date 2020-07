VIDEO! Gherteniș și Fizeș, în calea apelor! CARAȘ-SEVERIN – Pompierii militari carașeni vorbesc despre consecințele ploilor de azi noapte, raportate de oameni la 112! In satul Gherteniș, au fost afectate 20 de gospodarii, șapte dintre case fiind inundate, apa ajungand la jumatate de metru. (din care 7 locuințe inundate, apa cu adanc. aprox. 50 cm). Iar in satul Fizeș a fost afectat un drum comunal, acoperit parțial cu aluviuni. La scurt timp dupa pranz, s-a reușit curațarea drumului. JCS-A.M. Articolul VIDEO! Gherteniș și Fizeș, in calea apelor! apare prima data in Caon.ro . Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

