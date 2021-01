Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat joi ca raportul Corpului de control al ministerului privind unele deficiente semnalate in activitatea Operei Nationale Romane din Iasi (ONRI) va fi prezentat in curand.





"Astept in continuare raportul Corpului de control. Noi am avut doua controale trimise in ultima perioada. Unul la Timisoara si unul la Iasi. A venit si perioada sarbatorilor. Am avut atunci, daca retin bine, un caz de COVID pe etajul respectiv si au fost o perioada unii angajati in izolare pana s-a finalizat ancheta epidemiologica si s-au limpezit lucrurile.…