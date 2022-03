Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (57 de ani) a evoluat astazi intr-un meci demonstrativ gazduit pe „Ibrox”, la Glasgow, intre legendele lui Rangers și o echipa a legendelor lumii. Evenimentul a marcat 150 de ani de la inființarea lui Rangers. Gica Hagi a facut parte din echipa victorioasa, in fața unei asistențe calduroase,…

- Managerul tehnic al Farului Constanta a fost titular si a purtat numarul 10 pe tricou. Cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, actualul manager tehnic al Farului Constanta si actionar al FCV Farul Constanta, s a numarat printre starurile mondiale care au participat, astazi,…

- Mircea Lucescu (76 de ani), fostul antrenor al Rapidului, a vizitat stadionul Giulești inaintea inaugurarii, fiind vizibil emoționat. Noul stadion din Giulești va fi inaugurat sambata, 26 martie, cu un meci amical intre Rapid și Poli Timișoara, de la ora 20:30.Meciul ce va inaugura noul stadion din…

- Fostul jucator Eric de Oliveira anunta ca echipa din Medias va sustine duminica ultimul meci din Liga I, fara a mai evolua in play-out si, foarte probabil, se va desfiinta Echipa Gaz Metan Medias se afla intr-o situatie extrem de complicata. Gruparea din Medias are datorii uriase, a pierdut mai…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanța sustine, miercuri, 2 martie, de la ora 17.00, la Sala Polivalenta din Focsani, partida cu localnica CSM, contand pentru etapa a 21-a a Ligii Nationale. Dupa ce au legat doua victorii in ultimele doua dueluri de pe teren propriu, 88-66 cu CS Rapid…

- In meciul de pe litoral, Gladiatorii din Tomis au condus si la pauza. Sala Sporturilor din Constanta a gazduit in aceasta seara meciul de baschet dintre echipele masculine BC Athletic Neptun Constanta si CS Rapid Bucuresti, o restanta contand pentru Liga Nationala. Dupa o victorie suprinzatoare in fata…

- Meciul dintre Rapid București și SCM Ramnicu Valcea, 33-27, din runda cu numarul 13 a primei ligi de handbal feminin, s-a disputat intr-o atmosfera superba. Rapid - SCM Ramnicu Valcea a fost cel mai așteptat duel al inceputului de an in „Liga Florilor”. Partida, amanata inițial din cauza unui focar…

- Glasgow Rangers a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Livingston, in etapa a XXIII-a a campionatului scotian de fotbal, conform news.ro. Scott Arfield a marcat golul, in minutul 75. Rangers este lider, cu 55 de puncte, patru puncte peste Celtic, de pe locul 2. Livingston…