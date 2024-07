Stiri pe aceeasi tema

- Echipa GSP.RO a vizitat „Kleinmarkthalle”, o piața de legume, fructe, mirodenii, flori și produse din carne din inima orașului Frankfurt. Un loc devenit istoric, distrus in totalitate in cel de-al Doilea Razboi Mondial, dar care astazi a devenit atracție turistica pentru straini Meciuri peste meciuri,…

- Pe 18 mai 2024, Bucureștiul a fost martorul deschiderii unei atracții turistice revoluționare – primul muzeu 3D. Aceasta inaugurare a adus un suflu nou in peisajul cultural al capitalei, oferind vizitatorilor o experiența vizuala și interactiva unica.

- Unul dintre cele mai importante edificii culturale și turistice din Sibiu, Turnul Sfatului, situat in Piața Mare a orașului, este inchis și nu va putea fi vizitat in programul Noaptea Muzeelor, informeaza, sambata, Primaria.

- CARAȘ-SEVERIN – Oficial, in primele trei luni ne-au vizitat mai puțini turiști straini decat in aceeași perioada a anului trecut! Daca numarul turiștilor care ne-au vizitat județul in primul trimestru al acestui an a scazut cu 2% fața de aceeași perioada a lui 2023, a crescut in schimb cu 1% numarul…

- LIVE: Lansarea candidaților PNL Alba la alegerile locale 2024. Marș, pe ploaie, la Alba Iulia spre Piața Cetații PNL Alba organizeaza miercuri, 8 mai, la Alba Iulia, evenimentul de lansare a candidaților partidului la alegerile locale. Liberalii se aduna in Piața Cetații, iar liderii politici prezinta…

- VIDEO: Garda Cetații Alba Carolina din Alba Iulia și-a reinceput activitatea. Defilare cu soldați și cai in zona turistica Garda Cetații, unul dintre cele mai așteptate evenimente din Cetatea Alba Carolina și-a reinceput activitatea in acest sezon turistic. Miercuri, 1 mai 2024, garda Cetații din Alba…

- La peste 1.000 de metri altitudine, in Munții Apuseni, exista o poiana care se coloreaza in alb la sfarsitul fiecarei primaveri. Vorbim despre celebra Poiana a Narciselor de la Negrileasa, situata in județul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Bucium.Ca orice atractie turistica, locul are si…

- Intervenție a pompierilor dupa ploaie torențiala la Sebeș. Apa a patruns in subsolul unei locuințe Pompierii din Sebeș intervin in municipiu, pentru inlaturarea efectelor furtunii și ploii torențiale de vineri dupa-amiaza. Aceștia acționeaza pentru evacuarea apei din subsolul unor locuințe situate pe…