VIDEO. Gest revoltător. Un jandarm a zgâriat o mașină parcată neregulamentar. Reacția instituției Un șofer care și-a lasat mașina parcata neregulamentar și-a gasit-o vandalizata. Imaginile de pe camerele de supraveghere au aratat cine este responsabil de acest act: un echipaj al Jandarmeriei. Instituția a anunțat ca face verificari și ca urmeaza sa fie luate „masuri de sancționare drastica”. Un șofer a parcat miercuri, 22 februarie, pe o strada […] The post VIDEO. Gest revoltator. Un jandarm a zgariat o mașina parcata neregulamentar. Reacția instituției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav de circulație pe Șoseaua Colentina din Bucuresti. O mașina de Poliție a fost grav avariata in timpul unei urmariri. Doi polițiști au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe șoseaua Colentina din Sectorul 2, acolo unde un sofer a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Barbatul…

- Un politist local din Timisoara a fost ranit la picioare de un sofer care parcase neregulamentar pe o strada din oras, fiind transportat de urgenta la spital. Barbatul a fost identificat ulterior de politistii locali si predat Biroului Rutier Timisoara. Incidentul a avut loc miercuri, la ora 10.30,…

- Bataie in traficul din București, dupa o incadrare greșita in trafic. Un barbat și o femeie au coborat dintr-o mașina și au sarit pe un șofer, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea”, a spus martorul care a filmat bataia. Unul dintre agresori…

- Mașina viceprimarului Timișoarei, Cosmin Tabara (PNL), a fost vandalizata. ”Da, mi-ați vandalizat mașina, in speranța ca poate voi renunța la a milita pentru corectitudine, pentru examene corecte, pentru o competiție onesta. Cine a facut asta? O victima a ceea ce i s-a livrat in ultimii ani in Timișoara”,…

- UPDATE Tanarul din Galati care, vineri noapte, nu a oprit la semnalul politistilor din Buzau, fiind urmarit apoi in trafic, unde a accidentat grav un pieton, a fost retinut. Pietonul si politistul raniti in urma urmaririi sunt internati in stare grava. Potrivit IPJ Buzau, tanarul care nu are permis…

- O autospeciala a Poliției Județului Buzau a fost implicata, vineri seara, intr-un accident rutier produs pe DJ 203A, in localitatea Valea Ramnicului din judetul Buzau, in timp ce urmarea un sofer care nu oprise la semnal. Doua persoane – un polițist și un pieton – au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Un sofer in varsta de 39 de ani a murit in masina sa, in timp ce se afla la un semafor pe o strada din Constanța. Tragedia s-a produs sub ochii copilului barbatului, pasager in mașina. Momentul in care barbatului i s-a facut rau a fost surprins de un alt șofer care a sunat imediat […] The post A murit…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar alti doi adolescenti, cu varste de 13, respectiv 14 ani, au fost grav raniti dupa ce masina condusa, potrivit primelor date, de tanarul de 16 ani a derapat si s-a izbit violent de un cap de pod pe drumul national 64, in localitatea Babeni din […] The post…