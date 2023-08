VIDEO. Gest inconștient al unui șofer român: a sărit de la volan în timpul mersului ca să scape de poliție Un șofer roman care conducea o mașina plina de migranți s-a aruncat de la volan cand a vazut ca este urmarit de poliție. Scena desprinsa dintr-un film de acțiune s-a petrecut in Ungaria, in apropiere de Szeged și a fost surprinsa de camera de filmat a unei autospeciale de poliție, informeaza site-ul poliției. Polițiștii maghiari […] The post VIDEO. Gest inconștient al unui șofer roman: a sarit de la volan in timpul mersului ca sa scape de poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

