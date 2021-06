Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in perioadele 12 iunie – 14 iunie, 16 iunie – 18 iunie, 20 iunie – 22 iunie și 27 iunie – 29 iunie, in interval orar 7:00-7:00 sunt interzise staționarea, parcarea, cat și accesul mașinilor in urmatoarele zone/strazi care fac parte din perimetrul de siguranța:Trotuarul din Bulevardul Basarabia,…

- Duminica, 13 iunie, de la ora 19:00, pe Arena Naționala se va juca primul din cele patru meciuri gazduite de București la UEFA EURO 2020, Austria – Macedonia de Nord. Joi, 10 iunie, la stadion a fost organizata o conferința de presa in care managerului de stadion UEFA i-a fost inmanata, nu doar simbolic,…

- Peste 100 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au scotocit, vineri seara, malurile raului Someșul Mic. Un copil de doi ani ar fi cazut in apa, in zona barajului din Florești. Treptat, cautarile au fost extinse pana in Cluj-Napoca. La lasarea intunericului, cautarile au fost sistate, urmand…

- Ultimul meci de la Euro 2020 care va avea loc la București s-ar putea disputa cu 25.000 de spectatori in tribune. Este vorba despre jocul din optimile de finala ale competiției organizat pe Arena Naționala in data de 28 iunie, de la ora 22.00.Anunțul a fost facut, miercuri, in cadrul unei conferințe…

- Paisprezece din cele din cele 22 de persoane audiate in cazul violentelor care au avut loc la inceputul saptamanii, in centrul Capitalei, au fost plasate in arest preventiv pentru 30 de zile, scrie News.ro. Cele 22 de persoane au fost ridicate si duse la audieri sambata, in urma unor perchezitii care…

- Niklas Sule (25 de ani), stoperul lui Bayern Munchen, are in continuare probleme musculare. Jucatorul nu va efectua deplasarea la București cu lotul Germaniei și va rata partida din preliminariile CM 2022 cu Romania. Romania - Germania se va juca duminica, 28 martie, incepand cu ora 21:45. Meciul va…

- Sambata dupa-amiaza au avut loc proteste in Piata Victoriei si Piata Universitatii, din București. Manifestanții și-au exprimat nemultumirea fata de masurile de restrictie impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. La protestul din Piata Victoriei a participat si senatoarea Diana Sosoaca,…