Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor provocate de inundatii in vestul Europei a depasit sambata pragul de 150, iar echipele de salvare fac eforturi pentru a curata zonele afectate si pentru a preveni alte prejudicii, relateaza AP. Politia a spus ca mai mult de 90 de decese au fost confirmate in vestul Germaniei, comitatul…

- Un nou sondaj de opinie vine sa sustina sperantele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la fraiele celei mai mari economii mondiale, dupa alegerile generale din septembrie din Germania, relateaza miercuri dpa. Sondajul Forsa a aratat ca sprijinul pentru Uniunea…

- Atac armat in Germania: doi oameni au murit, atacatorul este cautat Doua persoane au fost ucise intr-un atac armat comis in centrul orasului Espelkamp din vestul Germaniei, iar atacatorul a fugit, a anuntat ziarul Bild, citand surse din cadrul politiei, relateaza Reuters. Potrivit publicatiei, la locul…

- Formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel a castigat alegerile din Saxonia Anhalt. Partidul Crestin-Democrat a dominat bataliile electorale regionale din 1990 incoace. Crestin-democratii lui Merkel au avut cu 13,5 procente mai mult decat principalii contracandidati de la Alternativa…

- Elevii mircisti din grupele de studiu al limbii germane participa in fiecare an la proiectele si concursurile internationale organizate de landul german Renania de Nord Westfalia. La cea de a 68 a editie a concursului international "Intalnire cu Europa de Estldquo; au participat mii de elevi din scolile…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat joi favorabila unor "contacte indirecte" cu gruparea islamista palestiniana Hamas, care controleaza Fasia Gaza, considerand ca aceste contacte sunt indispensabile pentru a se putea ajunge la un acord de incetare a focului intre Hamas si Israel, relateaza…

- Germana a produs mai putina carne in 2020, in timp ce a crescut cererea pentru produse vegane, dar snitelele si carnatii inca depasesc semnificativ alternativele pe baza de plante pe rafturile magazinelor, informeaza Deutsche Welle, transmite AGERPRES . Consumul de produse din carne a scazut anul trecut…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si-a reinnoit luni seara sprijinul pentru Armin Laschet in lupta interna din cadrul formațiunii conservatoare pentru desemnare candidatului pentru poziția de cancelar al Germaniei care o va inlocui pe Angela Merkel care se va retrage in acest an dupa 16 ani in fruntea…