Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sosesc in Germania dupa ce s-au aflat intr-una dintre „zonele de risc”, intre care și Romania, trebuie sa prezinte un test negativ pentru infecția cu noul coronavirus.

- Timisoara se numara printre cele noua orase secundare ale Europei pe care o echipa de jurnalisti de la cotidianul britanic The Independent recomanda sa fie vizitate in acest an, arata G4Media. Alaturi de Timisora mai apar orase precum Braga (Portugalia), Rijeka (Croatia) sau Dusseldorf (Germania). Dupa…

- O femeie de 101 ani dintr-un azil de batrani a devenit prima persoana din Germania vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. Edith Kwoizalla are 101 ani și locuiește in caminul pentru batrani Krueger din orasul Halberstadt, a fost vaccinata sambata, cu o zi inainte de lansarea oficiala a campaniei…

- Pandemia de coronavirus a scapat de sub control in Germania, dupa o „creștere exponențiala” a numarului de cazuri și de decese din ultimele zile, a anunțat ministrul economiei din aceasta țara, Peter Altmaier, conform The Independent.Acesta a mai spus ca „masurile mai puțin restrictive nu au fost suficiente”.…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu anunta joi, intr-o postare pe Twitter, ca, dupa demersuri diplomatice intense, Bucurestiul va gazdui Centrul Cyber al UE - prima Agentie UE de pe teritoriul Romaniei. Bucurestiul a candidat alaturi de alte sase orase: Bruxelles, Munchen, Varsovia, Vilnius, Luxemburg…

- Un roman de 32 de ani a provocat un accident cumplit pe o autostrada din Germania, in apropiere de Munchen, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens, pe banda din mijloc a unei autostrazi. Mașina condusa de roman s-a izbit violent de un alt autoturism și toate cele patru persoane implicate in impact…

- Consulatul General al Romaniei la Munchen, Germania a organizat, in parteneriat cu Centrul de consiliere JADWIGA Munchen, Organizația Internaționala pentru Migrație Romania și Germania, precum și Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane, prima ediție a conferinței transfrontaliere „Bavaria…

- In urma cu o suta de ani, in timpul pandemiei de gripa spaniola, ziarelor le era interzis sa anunte numarul mortilor. Corriere della sera, care se incapatana sa prezinte statistici zilnice despre situatia pandemiei, a fost santionat si i s-a interzis sa mai prezinte date care, evident, erau asteptate,…