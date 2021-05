Social-democratii germani (SPD), aflati la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarei Angela Merkel (Uniunea Crestin-Democrata, CDU), l-au confirmat cu o majoritate covarsitoare de voturi, duminica, pe ministrul de finante Olaf Scholz drept candidat la postul de cancelar federal in alegerile generale din septembrie, relateaza dpa. Fostul primar al Hamburgului a fost votat de 96,2% dintre cei aproape 600 de delegati ai SPD, in cadrul conferintei online de duminica. Scholz si-a inceput campania electorala cu promisiunea de a transforma "social" economia si de a face progrese in planul protejarii…