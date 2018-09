Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au fost ranite sambata in demonstratii rivale, la care au luat parte mii de persoane, in orasul Chemnitz din estul Germaniei, relateaza dpa. Cel putin 25 de infractiuni au fo...

- Cel putin noua persoane au fost ranite sambata in demonstratii rivale, la care au luat parte mii de persoane, in orasul Chemnitz din estul Germaniei, relateaza dpa, citat de Agerpres.Cel putin 25 de infractiuni au fost inregistrate, printre care acte de distrugere a proprietatii, vatamari…

- Meci amanat in liga secunda germana din cauza manifestațiilor violente dintre extrema dreapta și anti-naziști. Autoritațile au anulat meciul Dynamo Dresda – Hamburg, care urma sa se joace azi, in runda a patra din 2. Bundesliga. Peste 30.000 de oameni erau așteptați in tribunele arenei Rudolf Harbig…

- Mai multe persoane au fost ranite, luni, in urma ciocnirilor intre activisti de extrema-dreapta si contramanifestanti in orasul Chemnitz, fiind a doua zi de proteste dupa ce un cetatean german a fost injughiat mortal, doi imigranti fiind retinuti in legatura cu acest caz, informeaza postul BBC News.

- Canada si Germania ar trebui sa isi uneasca fortele ca parte a unei "aliante multilaterale" pentru a contracara forte disruptive precum presedintele american Donald Trump, Rusia si Arabia Saudita, a declarat luni ministrul german de externe, Heiko Maas, potrivit dpa, scrie Agerpres. Maas, membru…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a respins sugestiile potrivit carora Berlinul ar putea fi intimidat de presedintele Statele Unite, Donald Trump, pentru a-si spori cheltuielile militare, declarand ca tara sa va lua propriile decizii ''suverane'', relateaza vineri Reuters. Trump…