- Purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, a afirmat ca 11 suspecți au fost identificați și conduși la sediul Poliției, in vederea audierii și stabiliri participației fiecareia dintre acestea, potrivit HotNews.In lipsa plangerilor prealabile, polițiștii s-au sesizat, din oficiu, și au…

- 11 din cele aproximativ 20 de persoane care au batut crunt doi jurnaliști și un activist de mediu in Suceava au fost identificați și duși la poliție pentru a fi audiați, a anunțat purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Guvernului sa puna capat "complicitatii cu mafia padurilor" si sa ia masuri pentru identificarea si sanctionarea tuturor vinovatilor de agresarea celor doi jurnalisti si a activistului de mediu care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri din…

- Politistii din Suceava au intocmit un dosar penal din oficiu pentru loviri și alte distrugeri, dupa ce doi jurnalisti si un activist de mediu au fost agresati de mai multi indivizi in timpul filmarii unui documentar despre taierile ilegale de paduri. Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu,…

- „Mafia padurilor terorizeaza oamenii și acționeaza ca un stat in stat!”, a scris Marcel Ciolacu, liderul PSD, vineri pe Facebook, in cazul activistului de mediu și al jurnaliștilor batuți ieri-dupa-amiaza de 20 de persoane, cand documentau defrișarile ilegale din Bucovina. „In județul patronat de baronul…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 1B, in zona localitații Valea Calugareasca. O persoana a fost ranita dupa impactul dintre trei autoturisme. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1B Ploiești – Mizil, in zona localitații Valea…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc vineri dimineața pe DN 1B, in județul Prahova. Traficul in zona este restricționat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1B Ploiești – Mizil, in zona localitații…

- In urma sesizarii, politistii au identificat cele 3 persoane implicate, stabilind faptul ca in urma agresiunilor fata de barbatul in cauza, acestia i ar fi sustras telefonul mobil.In cursul noptii de 24 25 august a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat din Babadag…