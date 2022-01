Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana a reacționat dupa ce liderul AUR George Simion a descins, vineri, in Primaria Timișoara, alaturi de zeci de protestatari și membri de partid, "Astazi, in jurul orei 14.30, aproximativ 20 de mebrii ai unui partid politic au patruns in cladirea Primariei Timișoara, pe o ușa…

- Primarul Dominic Fritz a reactionat imediat, dupa ce mai multi membri AUR au fortat intrarea in Primaria Timisoara. El a anuntat declansarea unei anchete la Politia Locala, solicitand ca acelasi lucru sa aiba loc si la Jandarmerie. Dominic Fritz afirma ca scopul “bandei” lui George Simion a fost sa…

