Liderul AUR George Simion s-a casatorit, vineri, ceremonia cununiei civile fiind transmisa pe Facebook. Evenimentul a avut loc la Maciuca in Argeș, unde George Simion face sambata și nunta la care așteapta sa petreaca aproape cateva mii de oameni. „Astazi am facut formalitatile cerute de stat, iar maine este ziua cea mai importanta in care […]