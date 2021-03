Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion a fost blocat, duminica, la granița cu Republica Moldova, in vama Leușeni. Lucratorii vamali susțin ca deputatul AUR are interdicție de a intra in Republica Moldova pana in 2023. Liderul AUR George Simion solicita ajutorul Ministerului Afacerilor Externe. „Daca trebuie, stau…

- George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor și deputat in Parlamentul Romaniei, a fost blocat, duminica, sa intre in Republica Moldova de lucratorii din vama Lecușeni, pe motiv ca are interdicție de a intra in aceasta țara pana in anul 2023, informeaza Agerpres . George Simion a solicitat…

- Liderul AUR George Simion solicita Ministerului Afacerilor Externe sa intervina pe langa autoritatile de la Chisinau sa ii permita accesul pe teritoriul Republicii Moldova, ca demnitar al statului roman, el sustinand ca este blocat la vama Leuseni, unde a fost informat ca are interdictie de a intra…

- Parlamentarul roman, copreședintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion, care intenționa sa ajunga astazi la Chișinau, pentru a-și lua ramas bun de la scriitorul Nicoale Dabija, rapus vineri de Covid-19, nu a fost lasat, din nou, sa treaca frontiera. Intr-un filmuleț publicat pe pagina…

- Deputatul AUR, George Simion, a fost blocat duminica in vama Leușeni de lucratorii vamali din Republica Moldova. Moldovenii susțin ca Simion are interdicție de a intra in Basarabia pana in 2023, iar deputatul solicita ajutorul Ministerului de Externe. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri…

- Analistul politic de la București, Cristian Hrițuc, avertizeaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca liderul partidului „AUR” din Romania, George Simion, pregatește un nou scandal la frontiera Romaniei cu Republica Moldova. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea…

- CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, au semnat marți, 29 decembrie, la Chișinau o declaratie comuna prin care au spus ca se urmareste consolidarea parteneriatului strategic bilateral și reafirmarea relatiei speciale dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, marti, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia omologului moldovean, Maia Sandu, informeaza Agerpres. Este prima vizita la nivel înalt primita, la Chisinau, de Maia Sandu dupa preluarea mandatului de presedinte, în urma alegerilor din 15…