- Protestele masive din Statele Unite ale Americii, generate de dispariția tragica a lui George Floyd, continua. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul pe gat pana și-a dat ultima suflare;Crima a provocat proteste de proporții…

- Conform TMZ, care citeaza reprezentați ai site-ului american, pana vineri, 5 iunie, 480.000 de persoane donasera 13.400.000 $ pentru familia lui George Floyd, afro-americanul mort in timp ce se afla in custodia poliției din Minneapolis.Moartea lui Floyd a infuriat națiunea americana, dar a și sensibilizat-o.…

- Sute de oameni, inclusiv celebritati si politicieni, s-au adunat joi in Minneapolis pentru a-i aduce un omagiu lui George Floyd, barbatul de culoare a carui moarte a starnit un val de proteste in Statele Unite fata de brutalitatea politiei.Cei care s-au adunat la North Central University au…

- "Acest lucru ar trebui sa nu fie normal in America in 2020. Acest lucru nu poate fi normal", denunta primul presedinte afroamerican al Statelor Unite dupa moartea afroamericanului George Floyd in timp ce era arestat si un ofiter i-a tinut genunchiul pe gat timp de 9 minute, caruia ii aduce un omagiu.…

- Fostul star al boxului american Floyd Mayweather, 43 de ani, va suporta cheltuielile pentru inmormantarea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce ofiterul de politie David Chauvin l-a apasat cu genunchiul pe gat mai multe minute, a anuntat unul dintre reprezentantii pugilistului…

- Floyd Mayweather a luat legatura cu familia lui Geoge Floyd, a declarat Leonard Ellerbe, CEO al Mayweather Promotions. Fostul pugilist va suporta costurile pentru inmormantarea lui George Floyd, care va a vea loc pe 9 iunie, in Houston, precum si alte cheltuieli. Derek Chauvin, politistul…

- Fostul boxer Floyd Mayweather s-a oferit sa platesca cheltuielile pentru înmormântarea lui George Floyd, barbatul afro-american de 46 de ani a carui ucidere de catre un politist a determinat ample manifestatii de protest în SUA, informeaza Reuters.Compania de promovare a fostului…

- Inmormantarea lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie la Houston, orasul de origine al victimei si unde familia sa locuieste in continuare, conform anuntului facut…