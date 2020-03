Stiri pe aceeasi tema

- Situație critica la granița dintre Turcia și Uniunea Europeana. Dupa ce Ankara a decis sa le permita migranților sa plece inspre Europa, zeci de mii de persoane, in special din Siria, se afla la frontierele Turciei cu Grecia și Bulgaria. In plina stare de alerta din pricina coronavirusului, miile de…

- Uniunea Europeana a trimis marți de urgența la Ankara responsabili pentru a protesta contra deciziei președintelui Erdogan de a lasa cale libera migranților, iar la Atena, pentru a exprima solidaritatea europenilor cu o Grecie confruntata in acest moment cu un aflux imens de migranți la frontierele…

- Va fi prapad și la granițele Romaniei. Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA.Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc…

- Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA. Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu. As of now, the number…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Poliția greaca de frontiera a împiedicat vineri sute de migranți sa traverseze granița la punctul de trecere din Kastanies, în nord-estul Greciei, în timp ce Bulgaria a trimis jandarmeria la granițele cu Turcia, la câteva ore dupa ce Ankara a anunțat ca va lasa solicitanții de…

- Sute de migranti au pornit, vineri, prin nord-vestul Turciei, spre la granitele tarii cu Bulgaria si Grecia, informeaza presa turca, dupa ce un un inalt oficial turc a declarat ca Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. Ankara a anuntat ca 33 dintre militarii sai au fost ucisi…

- Politia din Italia a anuntat joi destructurarea unei retele de trafic de persoane care a adus zeci de migranti din Grecia in sudul Italiei, transmit AFP si ANA, potrivit Agerpres. Reteaua era formata din doua celule, una italiana, condusa de un italian, si a doua greaca, condusa de un kurd sirian,…